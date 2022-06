Mercati europei in calo. Crolla petrolio su timori recessione

Crédit Agricole

(Teleborsa) -, con i mercati che continuano a mostrare volatilità e scarsa convinzione agli acquisti, nonostante alcune giornate si chiudano in positivo (come quella di ieri). Sull'andamento dell'azionario europeo pesa il, con le, il più grande consumatore di greggio al mondo. Secondo Paolo Zanghieri, Senior Economist di Generali Investments, "il rischio di una recessione è aumentato notevolmente: stimiamo tale rischio appena sopra il 40% nei prossimi dodici mesi. La causa principale risiederà nell'aumento dei costi di finanziamento e negli effetti ricchezza negativi sui consumi (questi ultimi moderati da un'elevata disuguaglianza)".Sul fronte macroeconomico,, che nel mese di maggio 2022 ha registrato una crescita del 9,1% su base annua. "Negli Stati Uniti l'inflazione complessiva potrebbe aver raggiunto il suo picco, ma forse non ancora nell'Eurozona e nel Regno Unito - ha commentato Bob Stoutjesdijk, Strategist e Portfolio Manager Global Macro Fixed Income di Robeco - Inoltre, l, mantenendo così le banche centrali preoccupate per la possibilità di una persistente spirale di aspettative di inflazione e salari più elevati".Sul fronte societario,ha presentato il proprio, che mira ad un obiettivo di forte redditività, con un utile netto di pertinenza del gruppo superiore a 6 miliardi di euro entro il 2025. Per quanto riguarda sono previste oltre 1.200 assunzioni attraverso un piano di ricambio generazionale., dopo che consiglio di amministrazione della società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture ha deliberato diin via inscindibile per un importo di 2 miliardi di euro e ha approvato i termini e le condizioni finali dello stesso.Positiva, dopo cheha scritto che, in merito ae Fincantieri, il. "L'idea che spunta - e non solo nelle due aziende, ma anche nel mercato finanziario - è la possibile ricerca di aggregazioni verticali, dove le sinergie sarebbero forti e immediatamente attivabili", viene spiegato.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,27%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,42%.(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 104,4 dollari per barile, in netto calo del 5,65%.Lopeggiora, toccando i +197 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 3,64%.pesante, che segna una discesa di ben -2,11 punti percentuali, scivola, con un netto svantaggio dell'1,20%, e seduta negativa per, che scende dell'1,67%.A Milano, forte calo del(-2,34%), che ha toccato 21.573 punti, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 23.578 punti, in forte calo del 2,29%. In netto peggioramento il(-2,07%); sulla stessa tendenza, pessimo il(-1,87%)., che mette a segno un +0,56%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -16,87%.Sensibili perdite per, in calo del 5,23%.In apnea, che arretra del 3,81%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,71%.di Milano,(+1,46%) e(+1,12%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,04%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,52%.Scende, con un ribasso del 3,44%.Crolla, con una flessione del 3,30%.Tra ledi maggior peso:08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 14,7%; preced. 14,7%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 2,5%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 9,1%; preced. 9%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,5%; preced. 2,2%)16:00: Fiducia consumatori (atteso -20,5 punti; preced. -21,1 punti).