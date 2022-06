Renergetica sigla contratti di opzione per vendita 6 impianti fotovoltaici

Renergetica

(Teleborsa) -, società attiva nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili e quotata su Euronext Growth Milan, ha formalizzato con Edison Renewables, operatore leader in Italia nella produzione di energie rinnovabili, i, per una potenza complessiva pari a circa 100 MWp localizzati tra nord, centro e sud Italia.La firma dei contratti, di durata pluriennale e ampliativo rispetto a quello già sottoscritto nell'aprile 2020 con Edison per lo sviluppo di progetti fotovoltaici in Italia (come comunicato in data 22 marzo 2022). Renergetica ha ceduto i diritti di esclusiva sui sei progetti a fronte delda parte di Edison, come previsto nei contratti."La stipula di questi sei contratti di opzione rappresenta une costituisce motivo di grande soddisfazione per i nostri azionisti - ha commentato l'- L'alleanza che ci vede accanto a Edison Renewables, come partner qualificati nello sviluppo di grandi impianti da fonti rinnovabili, dura ormai da anni e anche attraverso di essa abbiamo l'opportunità di pianificare il futuro ponendoci obiettivi di sviluppo sempre più importanti e ambiziosi".