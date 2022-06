SACBO pubblica Report Sostenibilità 2021

(Teleborsa) - È stato pubblicato sul sito ufficiale dell'Aeroporto di Milano Bergamo, nella sezione corporate - societa` trasparente, ilIl documento – spiega SACBO in una nota – si innesta nel processo di trasparenza e offre la descrizione qualitativa e quantitativa dei risultati sociali e ambientali che SACBO ha ottenuto in relazione agli impegni assunti e ai programmi realizzati.Il– sottolinea la nota – e` stato predisposto con il medesimo impianto e impostazione dei report pregressi, suddiviso in un'introduzione (illustrativa del metodo seguito nel processo di redazione del bilancio con un focus ai risultati dell'analisi della materialita`) e in tre successive distinte sezioni ("identita`, contesto, assetto organizzativo, disegno strategico e modello di business"; "la creazione e la distribuzione del valore aggiunto"; "la relazione sociale del gruppo"), con lo scopo di permettere agli stakeholder di avere un quadro esauriente dell'attivita` svolta.Il documento si basa su identita` aziendale, sulla rilettura del bilancio in chiave di sostenibilita` e sociale, e la "materialita`" la cui matrice e` stata aggiornata proprio con la fine del 2021. Nell'e` stata coinvolta un'ampia platea di stakeholder (membri del Consiglio di Amministrazione, top management, dipendenti, fornitori, affidatari, maggiori handler dello scalo, cittadini e imprenditori/liberi professionisti).Al pari dei risultati della matrice 2018, isono risultati la Sicurezza e salute in aeroporto e nelle immediate vicinanze, la Qualita` dei servizi ai passeggeri con necessita` particolari, l'accessibilita` e i servizi di traporto pubblico, l'impatto acustico, le emissioni di CO2, nonche´ la tematica legata alla Legalita` e trasparenza.Il Report di sostenibilita` riflette detti risultati rimarcando lein coerenza e in rapporto alla strategia di business del Gruppo, in cui sono centrali e di maggiore rilevanza i temi della sicurezza e salute in aeroporto, dell'accessibilita` e intermodalita`, e il tema ambientale. La rilettura dei risultati del bilancio ha permesso di determinare il Valore Aggiunto e la distribuzione dello stesso fra i vari stakeholder, tra i quali e` compreso il territorio di riferimento.