Piano MPS, Lovaglio: valore banca è rimasto silente per legacy del passato

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - "Il Piano Industriale 2022-2026 permette adi ripartire dalle proprie radici, dalla forza del brand, dal talento delle persone e dalla propria vocazione di banca commerciale. Lavoreremo alattraverso un consolidato network territoriale e le competenze digitali di Widiba, una risorsa con un grande potenziale che ci posiziona tra i principali operatori per livello di innovazione e digitalizzazione nel sistema bancario del Paese". Lo ha affermatodi Rocca Salimbeni, commentando l'approvazione da parte del CdA del nuovo Piano Industriale 2022–2026 "A Clear and Simple Commercial Bank" "Con l'impegno delle colleghe e dei colleghi metteremo la banca nelle condizioni migliori per- ha spiegato - Di riflesso, potremo diventare più attraenti per gli investitori."Ladel gruppo è un primo importante tassello funzionale al raggiungimento degli obiettivi del piano, per snellire e velocizzare i processi con un'organizzazione più semplice e agile e una condivisione all'interno della banca di tutte le competenze che metteremo al servizio della clientela, a cui saremo sempre più vicini", ha aggiunto.La semplificazione della struttura, si legge nel piano, passerà attraverso le(MPS Capital Services, MPS Leasing & Factoring e MPS Consorzio Operativo) per innescare e abilitare la razionalizzazione societaria e di modello operativo. Le fusioni produrranno "significative sinergie in termini di costi e ricavi incrementali", viene sottolineato.