Piano MPS, tre nuove direzioni commerciali per aumentare specializzazione

(Teleborsa) - Per supportare l'implementazione del nuovo Piano Industriale 2022–2026 ha creato. In sostanza, la Direzione Chief Commercial Officer sarà suddivisa in tre direzioni con l'obiettivo di puntare a una. Inoltre, Rocca Salimbeni pensa che la nuova configurazione permetterà di operare con processi decisionali più veloci ed efficaci. Ognuna delle tre direzioni sarà guidata da manager interni al gruppo, a diretto riporto dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio.Lafarà capo a, dal 2020 alla guida dell'area commerciale MPS, dopo aver ricoperto ruoli apicali in Poste Italiane e Mediocredito Centrale. Avrà un focus specifico su credito al consumo, risparmio gestito, banca-assicurazione e attività di banca digitale.Lasarà affidata a, carriera tutta interna a MPS dove ha ricoperto ruoli a crescente responsabilità nel business commerciale. Si occuperà di prodotti e mercati Imprese e Private Banking.Lasarà diretta da, manager di lunga esperienza nel corporate finance e large corporate nonché Direttore Generale di MPS Capital Services Banca per le Imprese. Il focus sarà sulle grandi aziende e con una struttura dedicata ai servizi di investment banking.Infine, per rafforzare il controllo e la gestione dei costi con la centralizzazione dei processi autorizzativi, sarà costituita unasotto la responsabilità del, che riporta direttamente all'amministratore delegato.