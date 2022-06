Zignago Vetro avvia programma di acquisto azioni proprie

Zignago Vetr

(Teleborsa) -ha comunicato l'in forza dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 29 aprile 2022 e nel contesto di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione della Società in data 21 giugno 2022 che ha, in particolare, deliberato di dare avvio ad un programma di riacquisto di azioni, teso prevalentemente a massimizzare la creazione di valore per gli azionisti, rappresentando un'interessante opportunità di investimento e consentendo un miglioramento della struttura finanziaria della Società.Il programma è stato approvato dall'assemblea per un ammontare massimo pari al 20% del capitale sociale pari a 17.775.300 azioni al 23 giugno 2022 e potrà esserecon le gradualità ritenute più opportune nell'arco di, nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno di estendere il presentefino a unZignago Vetro al 23 giugno, detiene in portafoglio 308.975 azioni proprie.Intanto, a Piazza Affari,allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 11,72 euro.