Assogestioni, a maggio continua la corsa dei fondi azionari

(Teleborsa) -segnati dal contesto geoeconomico ancora molto instabile e dall’inversione di marcia delle principali politiche monetarie globali, nel mese di maggio la raccolta netta dell’industria del risparmio gestito è risultata negativa per 1,27 miliardi.Per quanto riguarda i, spicca il dato sui prodotti azionari, che nonostante l’andamento incerto delle borse globali, hanno raccolto più di 2,5 miliardi, seguiti dai bilanciati con 608 mln. Questi dati compensano buona parte de(-3,3 miliardi) e flessibili (-394 mln). Il saldo netto della raccolta dei fondi aperti è quindi negativo per -370 mln, prima volta da marzo 2020.Nel mese laè stata pari a -1,57 miliardi, mentre quella delle gestioni diè stata di +335 mln.A fine maggio ilammonta a 2.395 miliardi, per l’effetto combinato della raccolta e della flessione dei mercati, che l’Ufficio studi Assogestioni quantifica in circa -1,2%. La quota prevalente degli asset, 1.270 miliardi (pari al 53,1% del totale), è impiegata in fondi aperti e chiusi, mentre le gestioni di portafoglio equivalgono a 1.124 miliardi (46,9% del totale).