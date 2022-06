Saipem, avviato primo scarico di GNL al terminale di Nong Fab (Thailandia)

Saipem

(Teleborsa) -, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, ha comunicato che il, in Thailandia, realizzato congiuntamente con il partner CTCI, ha(GNL) dalla nave metaniera, ormeggiata al molo dell'impianto il 18 giugno 2022. Si tratta del secondo terminale di ricezione di GNL costruito localmente da PTT LNG Company, una filiale del Gruppo PTT, compagnia energetica nazionale thailandese.Lo scopo del lavoro del progetto, che ha, prevede l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e la messa in servizio di due serbatoi di stoccaggio di GNL da 250.000 m3 (la più grande capacità per singolo serbatoio di stoccaggio di GNL in Thailandia), un impianto di gassificazione da 7,5 milioni di tonnellate di GNL all'anno, un molo di scarico di 6 chilometri (il molo di scarico più lungo al mondo nel settore del GNL) e un edificio amministrativo.La, consentendo al terminale di ricezione di GNL di fornire 7,5 milioni di tonnellate di rigassificazione di GNL all'anno a piena capacità, fornendo così un approvvigionamento energetico stabile e affidabile alla crescente domanda di energia elettrica in Thailandia.