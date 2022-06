USA, Fed: banche superano stress test

(Teleborsa) -. I 33 istituti maggiori degli Stati Uniti hanno superato gli stress test della Fed, dimostrando di avere capitali sufficienti per affrontare una grave contrazione economica.Negli ultimi stress test, la banca centrale statunitense, ha ipotizzato unocon perdite totali per 612 miliardi di dollari.: il common equity capital ratio aggregato, ossia l'indice di solidità delle banche, è proiettato verso un calo del 2,7% per scendere al 9,7%, ben superiore al 4,5% richiesto dalla legge.