Trenitalia, al via nuovi collegamenti Frecciarossa da e per Fiumicino Aeroporto

(Teleborsa) - Sono in vendita dal 25 giugno i nuovi collegamentCosì come già era stato annunciato durante la presentazione della, tre nuovi collegamenti Frecciarossa si aggiungono alle Frecce da e per Venezia, Padova, Bologna, Firenze e Roma, ai Leonardo Express diretti fra Fiumicino e Roma Termini e ai numerosi collegamenti regionali della linea FL1 Fiumicino Aeroporto - Roma - Orte.Nel dettaglio - si legge su FS News, il portale d'informazione del Gruppo Ferrovie dello Stato - i passeggeri possono già acquistare su tutti i canali di vendita di Trenitalia i collegamenti Frecciarossa da e per Napoli Centrale - una novità assoluta il collegamento diretto con il capoluogo campano – e un collegamento originario da Firenze che consente l'arrivo a Fiumicino Aeroporto nelle prime ore della mattina: Frecciarossa 8335 Fiumicino Aeroporto 9.38 - Napoli Centrale 11.33; Frecciarossa 8334 Napoli Centrale 5.45 - Fiumicino Aeroporto 7.52; Frecciarossa 9591 Firenze Santa Maria Novella 07.05 - Fiumicino Aeroporto 09.22.per individuare ladal principale scalo aeroportuale romano. L'attivazione dei nuovi collegamenti rientra nell'accordo sottoscritto da Ferrovie dello Stato Italiane e Aeroporti di Roma per sviluppare l'intermodalità sostenibile e l'integrazione fra treno e aereo. Una missione, quella di una migliore unione fra mezzi di trasporto collettivi e condivisi, al centro delle attività del Polo Passeggeri del Gruppo FS che mette insieme tutte le società di trasporto del Gruppo e di cui Trenitalia è capofila.che Trenitalia vuole offrire ai propri passeggeri anche unendo le tre porte di accesso del Paese, stazioni ferroviarie, aeroporti e porti, e proseguirà attraverso la sperimentazione del check-in passeggeri e bagagli direttamente nella stazione ferroviaria di partenza.