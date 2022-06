Cembre, Banca Akros migliora giudizio a Buy e conferma TP

Cembre

(Teleborsa) - Banca Akros ha confermato asu, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali produttori europei di connettori elettrici e utensili per la loro installazione,da "Neutral". "Riteniamo che la recente correzione del prezzo delle azioni fornisca un punto di ingresso interessante soprattutto per gli investitori a lungo termine - scrivono gli analisti - Alla luce del potenziale upside del 20% cambiamo la nostra valutazione"."Chiaramente ci sono alcune incertezze sul ciclo, principalmente sul 2023, ma il fatto che abbiamo disegnato unadel 4% invece di un potenziale 8%-10% dovrebbe già scontare un po' l'ambiente recessivo - si legge nella ricerca - Dopo il 2023 ci aspettiamo una crescita dei ricavi del 6% o in linea con la media di lungo periodo". L'attualedel 28% viene visto come "sostenibile".Intanto,registrarispetto alla vigilia, attestandosi a 24,2 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 23,97 e successiva a quota 23,73. Resistenza a 24,67.