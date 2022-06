Europa in buon rialzo. A Milano giù Mediobanca e Generali con morte Del Vecchio

Saipem

(Teleborsa) -. L'attenzione degli investitori resta focalizzata sul, in attesa del dato sull'inflazione UE, previsto per venerdì. A fare da assist ai mercati contribuiscono le scommesse di azioni meno aggressive da parte delle banche centrali, nell’alzare i tassi di interesse, alla luce del rafforzarsi delle attese di recessione.Resta indietro invece la piazza di Milano, che scambia sui livelli della seduta precedente. Sul fronte societario, occhi puntati sunel giorno in cui parte l' aumento di capitale da 2 miliardi di euro. Brilla, tra le migliori del FTSE MIB, con l'avvio del programma di riacquisto di azioni proprie, autorizzato dalla BCE . Si indeboliscono i titoli delle societàsulla la notizia della morte dell'imprenditore Leonardo Del Vecchio , fondatore di Luxottica, il quale attraverso la Delfin è azionista.Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,25%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,62%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 107,5 dollari per barile, in attesa delle, riunito a Elmau in Germania, che starebbe valutando la possibilità di un price cap sul costo del barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +197 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,47%.avanza dell'1,47%, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,72%; denaro su, che registra un rialzo dello 0,82%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 24.196 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Milano, troviamo(+2,85%),(+2,58%),(+2,44%) e(+2,39%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,62%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,70%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,62%.scende dell'1,84%.Tra i(+3,11%),(+2,26%),(+2,03%) e(+1,97%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,93%.Calo deciso per, che segna un -1,42%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,33%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,32%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 45%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,4%)16:00: Vendita case in corso, mensile (preced. -3,9%)08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 84 punti; preced. 86 punti)10:00: Fatturato industria, mensile (preced. 2,4%).