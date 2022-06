Simest: l'assemblea nomina il CdA, Salzano confermato Presidente

(Teleborsa) -ha nominato il, in carica per il triennio 2022-2025, confermando alla, Direttore affari europei e internazionali di Cassa Depositi e Prestiti, con deleghe, in materia di supervisione dell’attuazione delle linee di indirizzo strategico e programmatico, di rapporti istituzionali e internazionali, di comunicazione e di attività di studio e ricerca.Gli altri consiglieri sono:, designata alla carica di, Barbara Beltrame Giacomelli, Federica Diamanti, Guido Grimaldi, Roberto Rati e Roberto Rio.L’Assemblea ha quindi ringraziato i consiglieri uscenti, in particolare l’AD Mauro Alfonso, per l’impegno profuso e per i positivi risultati raggiunti.Pasquale Salzano è Presidente da dicembre 2019. La sua carriera inizia in ambito diplomatico in Kosovo, ma ha avuto importanti incarichi presso l'OCSE e le Nazioni Unite. Fra gli incarichi manageriali quello di Executive Vice President e Direttore degli Affari Istituzionali nazionali e internazionali di Eni.La nuova Ad Regina Corradini D’Arienzo ha ricoperto vari incarichi presso la banca San Paolo IMI (poi Intesa Sanpaolo), per poi passare in Banca Popolare di Novara e BNL.