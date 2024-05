Acquazzurra, CdA conferma Giancarlo Riva Amministratore Delegato

Acquazzurra

(Teleborsa) -, società di bartering pubblicitario nei settori arredamento, lifestyle, automotive, food&wine e tecnologia per prodotti di elevata qualità, comunica che in data odierna, a seguito della nomina da parte dell’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2024, si è tenuta sotto la presidenza di Giancarlo Riva la prima riunione del Consiglio di Amministrazione che, sino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.Il Consiglio di Amministrazione ha confermato il presidente Giancarlo Riva nel ruolo di Amministratore Delegato, attribuendogli deleghe e poteri.ha dichiarato: “Sono onorato di poter guidare la società anche nel prossimo triennio e desidero pertanto ringraziare i Consiglieri per la fiducia in me riposta. Sono certo che grazie alle straordinarie capacità della nostra squadrache ci siamo prefissati, potendo contare su una solida struttura aziendale e sull'evoluzione positiva dei progetti e delle iniziative avviate nel recente passato, che costituiranno una base solida per il nostro cammino verso il successo”.