Acea, si dimette il consigliere di amministrazione Giovanni Giani

Acea

(Teleborsa) -, multi-utility quotata su Euronext Milan, ha comunicato di aver ricevuto, nella serata del 27 giugno, le, nominato dalla lista presentata dal Socio Suez nell'assemblea del 29 maggio 2020. La decisione "è motivata dagli", si legge in una nota. Nel corso di una prossima riunione il consiglio di amministrazione si riunirà per assumere le determinazioni del caso, viene aggiunto.Giani, che, era Consigliere non esecutivo e non indipendente, Presidente del Comitato per il Territorio, componente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per l'Etica e la Sostenibilità.