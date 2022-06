Turismo internazionale, Global Blue: in Sicilia un potenziale inespresso

(Teleborsa) - Secondo la recente, che ha registrato per lo scorso anno un incremento del 23% della spesa dei viaggiatori stranieri rispetto al 2020, il turismo nel nostro Paese sta tornando a crescere. L'avanzo della bilancia dei pagamenti turistica – rileva il report – si è mantenuto allo 0,5% del PIL e la quota di mercato dell'Italia è cresciuta dal 3,6% al 4,2% con un trend positivo che è proseguito anche nel primo trimestre del 2022.In tale scenarioha rilevato per la Sicilia un potenziale inespresso. "Attraverso il, che consente ai turisti extra-UE di poter recuperare l'IVA sugli acquisti personali, – sottolinea Global Blue – si è riscontrato sulla Sicilia un andamento più che positivo. La regione, infatti, nel periodo marzo-maggio 2022 valeva il 13% del Tax Free nel Sud Italia, ma ha un potenziale ancora più vasto".Global Blue inoltre, tramite l'ulterioreche permette al turista internazionale di pagare con la propria valuta di origine e di prelevare dagli sportelli automatici (ATM) visualizzando l'importo corrispondente ad essa, è riuscita a monitorare quali flussi turistici stiano interessando una determinata zona, cogliendo il potenziale che ogni singola nazionalità può generare sul territorio. A partire dalle vendite Tax Free, un servizio ad alto valore aggiunto che i commercianti dell'isola possono sfruttare per incrementare la propria offerta. Infatti, in alcune province, ad alti tassi di prelievo non sempre corrispondono gli stessi tassi di vendite Tax Free: è su questa differenza che si determina – secondo la società – il potenziale da "intercettare".Nel nuovo mix di nazionalità in ingresso, vista l'assenza di cinesi e russi protagonisti del pre-pandemia, risultano in Sicilia di particolare interesse i turisti provenienti dagli, dale – soprattutto – dalla. Sono queste le nazionalità che più di altre – evidenzia Global Blue – si sono avvalse del servizio "Currency Choice" presso gli ATM nel periodo marzo-maggio 2022, specialmente nella città di, dove hanno prelevato il 25% degli svizzeri, il 38% degli americani e il 40% dei britannici. Nel capoluogo, la media più elevata di prelievi è di 286 euro, ad opera degli americani, che hanno prelevato di più rispetto al pre-Covid, avvalorando la crescita di tale bacino turistico sull'isola.Dall'analisi di Global Blue risultano poi interessanti alcuni centri minori come le: qui, infatti, ad incoraggianti tassi di prelievo (8% del totale nella sola Trapani) non corrisponde una propensione all'utilizzo del servizio Tax Free Shopping. Anchemerita un'attenzione particolare. Nella città principale della costa orientale, infatti, al 21% dei prelievi si affianca appena il 9% delle vendite Tax Free. In queste province c’è quindi un ampio bacino di turisti extra-UE intercettabile per il Tax Free Shopping, da non disperdere. A partire dai britannici, che possono usufruire del servizio solo dal 2021 e che nell'isola, da soli, valgono il 10% della spesa Tax Free."In Sicilia, individuiamo un'elevata attività di prelievo da parte del turista extra-UE, che non sempre comporta un eguale ricorso allo shopping Tax Free. C'è quindi un flusso consistente di cittadini internazionali che può essere catturato da negozi e boutique e che può comprare godendo dell’esenzione/recupero IVA: un'opportunità da sfruttare per aumentare le vendite – ha dichiarato–. Se è vero che tra marzo e maggio svizzeri, americani e britannici hanno registrato lo scontrino medio più elevato (rispettivamente 1.452 euro, 1.247 euro e 1.138 euro), oltre ad un migliorato livello di spesa Tax Free rispetto al pre-pandemia per chi proviene da Stati Uniti e Svizzera, è altrettanto vero che il bacino potenziale è ancora più esteso. I commercianti devono conoscere l’ampiezza effettiva della clientela che possono accogliere, offrendo loro il servizio Tax Free Shopping e migliorando la loro customer experience. Un servizio che molti clienti internazionali si aspettano per il loro shopping e che siamo sicuri migliori il percepito di accoglienza in questa bellissima isola che tutto il mondo ci invidia".