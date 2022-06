Walgreens Boots Alliance, dietrofront su potenziale vendita Boots

Walgreens Boots Alliance

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nella distribuzione di prodotti per la salute e il benessere, ha annunciato la sua decisione di. L'annuncio mette fine al processo di revisione strategica iniziato a gennaio. Walgreens Boots Alliance ha ricevuto "un notevole interesse da potenziali acquirenti", ma non ha potuto procedere a una vendita per il"Dall'avvio del processo, i mercati finanziari globali hanno subito cambiamenti inaspettati e drammatici - ha spiegato - A causa dell'instabilità del mercato, che ha un forte impatto sulla disponibilità dei finanziamenti,di Boots e No7 Beauty Company". Di conseguenza, la multinazionale ha deciso che è nel migliore interesse dei suoi azionisti continuare a "concentrarsi sull'ulteriore crescita e redditività delle due attività".