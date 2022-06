Inflazione e rialzo tassi: cosa hanno detto Lagarde e Powell

(Teleborsa) -. Lo ha detto la presidente della Bce,nel corso del panel di chiusura del forum di Sintra sottolineando che "Si sono scatenate forze che cambieranno il paesaggio in cui operiamo", ha spiegato."Nostro compito - ha aggiunto - è di garantire la stabilità dei prezzi,E' sopra il"In uno scenario di grande incertezza, è appropriato muoversi gradualmente" sul fronte del rialzo dei tassi di interesse, "ma quando la situazione va schiarendosi, ha proseguito."Durante la prossima riunione di luglio prenderemo in considerazione ilil cosiddetto scudo anti-spread. "La frammentazione èha spiegato ancora Lagarde.Al panel di chiusura del forum BCE a Sintra, il Presidente della Fed,ha assicurato che L'economia UsaRiuscire in un atterraggio morbido (soft landing) per l'economia Usa "è possibile ma sarà abbastanza impegnativo, non ci sono garanzie". Capitolo crescita:, dobbiamo metterlo in conto, perchè il nostro obiettivo è fare calare l'inflazione", ha spiegato Powell, aggiungendo di auspicare cheParlando dell'inasprimento della stretta monetaria, Powell ha affermato: "C'è un rischio che andiamo troppo in là? Sì,Un passaggio anche sulle prospettive post pandemia. "ha affermato Powell. "