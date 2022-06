Nusco annuncia avvio primo periodo esercizio Warrant 2021-2024

Nusco

(Teleborsa) -, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro, quotata su Euronext Growth Milan, comunica che in data2022 si aprirà il, che si chiuderà in data 15 luglio 2022.I portatori dei Warrant hanno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di, ad unpari al prezzo di collocamento di 1,20 euro maggiorato del 10%.Qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale del Primo Periodo di Esercizio (15 luglio 2022), essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizioed avranno il medesimo godimento delle Azioni Ordinarie Nusco negoziate sull’Euronext Growth Milan alla data di emissione delle Azioni di Compendio.