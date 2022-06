Trasporti, RFI: "Al lavoro nei mesi estivi per un'infrastruttura più efficiente"

(Teleborsa) - "L'obiettivo è mantenere alti i livelli di sicurezza, potenziare le infrastrutture ferroviarie e migliorarne le prestazioni. Sono risultati che si possono conseguire soltanto con costanti interventi di manutenzione ordinaria e lavori più approfonditi ed estesi in alcuni periodi dell'anno". Per tutto questo, nelle prossime settimane estive – come si legge sul sito FSNews – in concomitanza con la chiusura delle scuole e con una fisiologica riduzione della domanda di mobilità per lavoro,Interventi che se da un lato consentiranno di mantenere elevati gli standard di sicurezza e rendere più efficiente e performante l'infrastruttura ferroviaria, sulle linee interessate recheranno ancheBenché programmate su giornate e fasce orarie studiate per minimizzare i disagi ai passeggeri, le attività dei cantieri incidono sulla circolazione dei treni, sia Regionali, sia a media e lunga percorrenza e ad Alta Velocità. In ogni caso, così come tutti i canali di informazione del Gruppo FS Italiane, di Trenitalia e di RFI in modo da consentire ai viaggiatori di pianificare i viaggi in maniera più coerente alle proprie esigenze.Dall'8 al 26 agosto saranno avviati lavori di manutenzione all'interno della galleria Pellegrino, nei pressi di Firenze, con allungamento dei tempi di viaggio e cancellazione di alcuni treni Alta Velocità che non avevano in programma la fermata a Firenze Santa Maria Novella. Complessivamente, è prevista la cancellazione di circa il 20% dell'offerta complessiva AV. Anche gli Intercity saranno deviati sulla linea Tirrenica o modifiche di orario. Il trasporto Regionale sarà inoltro ridotto di circa il 40%. Dal 25 luglio al 28 agosto è prevista un'interruzione di 35 giorni dell'interconnessione verso nord di Orte Sud per interventi di manutenzione straordinaria. Sono previste modifiche al programma dei treni Intercity e Regionali. Durante il periodo dell'indisponibilità il treno Frecciarossa 9508 Roma – Milano non effettuerà la fermata alla stazione di Orte mentre effettuerà regolarmente servizio ad Orte il treno 9563.Dall'8 al 18 agosto sulla linea Milano – Bologna AV i treni verranno deviati su linea convenzionale o deviati via Verona con allungamenti dei tempi di viaggio tra 45 e 60 minuti. Dal 19 al 26 agosto rimarranno rallentamenti a conclusione dei lavori che comporteranno allungamenti dei tempi di viaggio tra 15 e 20 minuti per i treni AV.Dal 25 luglio al 4 settembre prevista l'interruzione della circolazione ferroviaria tra Genova Nervi e Genova Recco che comporterà allungamenti di percorrenza per Frecce e Intercity. Sono previste deviazioni su altre linee per gli Intercity Notte e Regionali con allungamenti di percorrenza (10'-15') e riduzione di circa il 20% dell'offerta. I treni merci saranno rimodulati su altri itinerari.Fino al 10 settembre sono previsti lavori di potenziamento infrastrutturali in Sicilia. RFI eseguirà sulla linea Catania-Palermo, fra Bicocca e Lercara Diramazione, interventi connessi al raddoppio dei binari e interventi strutturali nella galleria Magazzinazzo. Sempre fino al 10 settembre previsti gli interventi di manutenzione straordinaria fra Lentini Diramazione e Caltagirone, gli interventi sulla stazione di Xirbi e di manutenzione straordinaria del viadotto Anas fra Caltanissetta Xirbi e Caltanissetta Centrale e gli interventi di manutenzione straordinaria lungo le gallerie fra Cinisi e Castelvetrano. I treni Frecciabianca vengono sostituti con autobus. I treni regionali attestati a Caltanissetta Xirbi e sostituiti con bus.Da Giovedì 30 giugno a lunedì 1 agosto la circolazione ferroviaria sarà interrotta fra le stazioni di Carnia e Tarvisio sulla linea Tarvisio - Udine. I treni regionali saranno limitati a Udine o Carnia e sostituiti con bus da e per Tarvisio. Nei fine settimana sui bus sarà garantito il trasporto biciclette dell'Alpe Adria Line. I treni a lunga percorrenza saranno cancellati o deviati via Villa Opicina.Tra l'8 e il 28 agosto sono previsti lavori di potenziamento infrastrutturale della linea Cassino – Napoli. Per questo sono soppresse le fermate dei treni AV, mentre gli Intercity saranno deviati via Formia. Il traffico regionale sarà attestato a Cassino e Sparanise.