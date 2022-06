Acea acquista Polo Cirsu in Abruzzo per trattamento rifiuti

Acea

(Teleborsa) -si è aggiudicata,, il ramo d’azienda denominato “Polo Cirsu” (sito in Località Casette di Grasciano Notaresco - Teramo), a seguito della partecipazione alla procedura competitiva indetta con l’avviso di vendita del Tribunale di Teramo.All’esito della stessa, Acea Ambiente èIl ramo d’azienda è composto dalla discarica denominata “Grasciano1” completamente esaurita nei volumi autorizzati; dalla nuova discarica denominata “Grasciano2” consistente in un primo lotto pari a 234.000 mc e un secondo lotto da realizzare, con una volumetria autorizzata di mc. 246.000,00; da un impianto di riciclaggio e compostaggio e da una piattaforma per la valorizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata e beni durevoli.