Covid, Gimbe: impennata casi, tenere mascherine al chiuso

(Teleborsa) - Sonoi nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco più di 296mila tamponi con il tasso di positività che sale al 28,1%. Sono questi i dati del bollettino del ministero della Salute di oggi giovedì 30 giugno. I decessi sono stati 59 che portano il totale a 168.353 da inizio pandemia."Prosegue l'impennata" di nuovi casi settimanali di Covid-19, con un aumento in 7 giorni del 50,4%, a fronte di una crescita del 24% dei tamponi effettuati. E' quanto ha rilevato l’ultimo monitoraggio indipendente dellariferito alla settimana dal 22 al 28 giugno, che mostra come siano stati registrati quasi 55 mila casi al giorno di Covid in Italia. Ma "il numero è largamente sottostimato per il massiccio utilizzo dei tamponi fai-da-te", ha avvertito il presidente della Fondazione Gimberiferendo che "la circolazione virale è in forte ascesa" e "ha già effetti evidenti sugli ospedali". Per arginarla, ha aggiunto "specialmente se affollati o poco ventilati, e in grandi assembramenti anche all'aperto, ma anche somministrare subito a fragili e immunocompromessiIntanto, i casi di Covid-19 tornano a crescere a livello globale, secondo l'ultimo report settimanale dopo una tendenza al calo che si è sostanzialmente mantenuta da marzo in poi, nella settimana dal 20 al 26 giugno sono stati segnalati oltre 4,1 milioni di nuovi contagi (+18%), mentre i morti restano stabili, con oltre 8.500 vittime negli ultimi 7 giorni. Fra le regioni con una crescita maggiore dei nuovi positivi c'è l'Europa (oltre 1,8 milioni, +33%), dove prosegue comunque la diminuzione dei decessi (oltre 2.200, -5%)L'OMS ha anche aggiunto di aspettarsi "livelli elevati" di Covid-19 in Europa questa estate e ha invitato ogni Paese a monitorare la diffusione del virus poiché i casi sono triplicati nell'ultimo mese.ha ammonito il direttore dell'Oms per la regione Europa Hans Kluge.Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi sono state somministrate fino ad oraSono 48.652.430 le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari a oltre il 90,11% della popolazione interessata. Sono 39.774.282 le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari all' 83,38% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose sono 1.396.892.