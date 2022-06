Promotica, Michele Grazioli acquista 1,09% capitale da AD

Promotica

(Teleborsa) - Nella giornata odierna è stato annunciato lunedì tra il principale azionista di, società quotata su Euronext Growth Milan e agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, e Grazioli Holding, società riconducibile al consigliereQuest'ultima ha, 175.000 azioni ordinarie di Promotica da Dieci.Sette, società posseduta dall'AD Diego Toscani, rappresentative di circa, ad un prezzo di 3 euro ciascuna per un controvalore complessivo di 525.000 euro.Dieci.Sette rimane ilcon l'80,43% del capitale, seguito da Giochi Preziosi con il 3,11% e Grazioli Holding con l'1,09%. Il mercato ha in mano il 15,37%.