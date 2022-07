FOS, finanziamento da Regione Campania per mappe turistiche smart e inclusive

FOS

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per gruppi industriali e pubblica amministrazione, ha ricevuto dalla Regione Campania, a valere sul bando POR FESR 2014-2020,. Realizzato assieme al partner Area Blu, il progetto intende crearegrazie all'inserimento di applicazioni di realtà aumentata (AR), intelligenza artificiale (AI) e mappe tattili tridimensionali per le persone ipovedenti, mediante la manifattura additiva supportata da stampanti 3D e interfaccia audio.Il progetto prevede complessivamente undi 1.979.895 euro e un finanziamento della Regione Campania di 1.234.868,25 euro. L'è pari a circa 1.381.333,89 euro finanziato con un contributo a fondo perduto da parte della Regione Campania di circa 828.291,65 euro. L'inizio della realizzazione del progetto è prevista per luglio 2022 e le attività si concluderanno dopo 12 mesi."Le, parlano di Turismo e Inclusione - ha commentato, Responsabile Engineering and Technology Transfer di FOS - Siamo particolarmente contenti di poter sviluppare questo progetto che traguarda una fruizione dei beni turistici che, grazie all'intelligenza artificiale, alla realtà aumentata e a mappe 3D tattili, potrà essere più avvolgente e interattiva, oltre che messa a disposizione anche delle persone che soffrono di disabilità visive".