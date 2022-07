Israele, banca centrale aumenta tassi di 50 punti base all'1,25%

(Teleborsa) - Laha alzato ildi mezzo punto percentuale, portandolo, compiendo così la sua mossa più aggressiva in più di un decennio (da marzo 2011) e il suo terzo aumento consecutivo del tasso di interesse. Ciò si è reso necessario perché l'inflazione su base annua ha raggiunto il +4,1% a maggio, ben al di sopra dell'intervallo obiettivo annuale del governo dell'1%-3%, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 3%."Il mercato del lavoro resta teso - ha commentato l governatore della Bank of Israel - Il tasso di occupazione è tornato ai livelli pre-crisi Covid-19 e anche più alti. Il numero di offerte di lavoro è elevato nella maggior parte dei settori. La, in particolare nei settori con un'elevata domanda di lavoratori, e quindi ha anche un impatto sull'andamento dell'inflazione".Il dipartimento di ricerca della Banca d'Israele hamacroeconomiche. Nelle sue nuove stime, ilcrescerà del 5% nel 2022 e del 3,5% nel 2023, 0,5 punti percentuali in meno rispetto alla precedente previsione per ogni anno. Ildovrebbe essere del 4,5% nel 2022 e scendere al 2,4% nel 2023.