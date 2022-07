Sesa si rafforza nel settore cloud, acquista YoctoIT

Sesa

(Teleborsa) -, operatore di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha sottoscritto un accordo di partnership societaria ed industriale, attraverso la controllata Var Group, per l’acquisizione della maggioranza del capitale di YoctoIT, rafforzando così le proprie competenze nel settore Cloud.Il fondatore e managing partner Roberto Renna continuerà ad operare con ruoli apicali, condividendo obiettivi di sviluppo di competenze e generazione di valore sostenibile. Laè stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa, in continuità gestionale ed operativa, con opzioni di acquisto progressivo sino al 100% del capitale della Società.Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali in aree di sviluppo strategico, attraverso M&A industriali bolt-on.