Caro energia, Bruxelles studia modello spagnolo

(Teleborsa) -e guarda aldepurato però degliche stanno venendo in superficie in. E' quanto anticipa la Repubblica precisando che lautile per attrezzarsi con undovrebbe essere ilgiorno della probabile ultima convocazione della CommissioneNon è certo mistero che atutti guardano alquando - se lo vorrà- la Russia potrà far sentire tutto il suo peso sugliIn attesa di trovare l'intesa sul ", fortemente caldeggiata da Draghi, si lavora sulOssia "sulla possibilità, concessa solo adi fissare unper la produzione di energia elettrica sostanzialmente rifondendo icon unaUn meccanismo che in realtà rischia di penalizzare Paesi grandi eome Come aveva spiegato qualche tempo fa a Teleborsa, Matteo Villa, a capo del DataLab dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale."Il mercato funziona così:e anche alquindi se è il gasNe deriva che tutte le altre fonti che entrano sempre nel sistema producendo elettricità che magari producono'idea di ridurre questo prezzo funziona pernel breve periodo perchèilper tutti ma lo riduce soprattutto se il gas utilizzato per fare elettricità in un Paese è poco. Questo è fondamentale per capire qual è il punto: io abbasso il prezzo del gas e ricompenso solo iche stanno producendo in perdita, se i produttori a gas nel mio sistema elettrico sono pochi va bene perchè tanto ho ricompensato solo loro e ho abbassato ilinvece se come infare elettricità significa per ilusare gas significa ricompensare tutti quelli,Per questo, l'ipotesi attualmente al vaglio è quella di applicare quel meccanismoin maniera più ampia a tutte leOvviamente privilegiando lema senza escludereNel pacchetto al vaglio della Commissione, ancheper affrontare l’eventuale"Con le sanzioni contro la Russia - ha detto l’Alto Rappresentante europeo,— si è deciso di prendere misure restrittive al petrolio e al carbone. E quindi