Somec tratta acquisto maggioranza Lamp Arredo. Prosegue crescita Mestieri

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha sottoscritto unaper, società italiana avente sede in Quinto di Treviso (TV). Lamp Arredo è specializzata nell'ingegnerizzazione e produzione di elementi metallici e si distingue per le elevate competenze nelle lavorazioni dell'acciaio verniciato e dell'inox, così come di materiali pregiati nelle più svariate e creative finiture per opere di altissimo livello estetico.L'operazione, avverrà attraverso la, nata a inizio 2022 con l'intento di realizzare progetti chiavi in mano relativi a interni di pregio e che sta crescendo tramite operazioni di M&A. La lettera d'intenti sottoscritta è finalizzata all'acquisto di unadi Lamp Arredo. Sul restante 40% potrà essere prevista l'assegnazione diin favore delle parti."La maestria italiana nelle opere e finiture metalliche, di cui da oltre quarant'anni è sapiente interprete Lamp Arredo, arricchirà ulteriormente Mestieri ed il suo percorso di crescita - ha commentatodi Somec - La rete di competenze d'alta artigianalità che Mestieri punta a sviluppare attraverso player d'eccellenza negli ambiti di riferimento, ci consentirà di".