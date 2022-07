Banca russa Tinkoff sospende bonifici Swift in uscita in valuta estera

(Teleborsa) - La banca online russa, una delle maggiori del paese, ha comunicato che. L'istituto di credito non è stato preso di mira direttamente dalle sanzioni, ma sta comunque trovando difficoltà a operare in un ambiente molto complesso, in cui diverse banche russe hanno anche iniziato ad addebitare commissioni per i conti in dollari ed euro."Tinkoff si batte da molto tempo per garantire che i trasferimenti SWIFT, che dipendono per il 95% dall'infrastruttura di pagamento occidentale, rimangano un modo comodo per trasferire denaro - si legge in una nota - Siamo costretti ad ammettere cheper garantire che i partner occidentali adempissero alla loro parte degli accordi entro un lasso di tempo ragionevole e confortevole per i nostri clienti".Per quanto riguarda i bonifici che sono già stati inviati, ma non ancora elaborati, la banca afferma che faràdai partner occidentali entro un tempo ragionevole. Per quanto riguarda i bonifici Swift in entrata, essi saranno effettuati come prima alle attuali tariffe Tinkoff, ma la possibilità di ottenerli ulteriormente dipende dai partner occidentali.