Analisi Tecnica: EUR/GBP del 7/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 dicembre

La giornata del 7 dicembre chiude piatta per il cross Euro contro la valuta britannica, che riporta un -0,01%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,8732. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,8741. Il peggioramento dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,8728.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)