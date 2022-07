Generali, Consob: prezzo azioni residue OPA Cattolica a 6,75 euro

Cattolica

Generali

(Teleborsa) - Laha determinato in 6,75 euro, il corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ( OPA ) delle azioni residueda parte di, che ha superato il 90% del capitale, per ciascun titolo portato in adesione.Lo rende noto con un comunicato Generali in cui aggiunge cheche sarà pagato dalla compagnia di assicurazione, nel caso in cui tutte le azioni di Cattolica oggetto della procedura siano portate in adesione, è pari a 84,6 milioni.Il periodo di presentazione delle richieste di vendita avrà inizio l'11 luglio e terminerà il 29 luglio, salvo proroghe.