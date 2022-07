ReeVo, Intermonte avvia copertura con "Outperform" e TP a 19 euro

Intermonte

ReeVo

(Teleborsa) -hasul titolo, Full Stack Cloud & Cyber Security provider italiano quotato sul mercato Euronext Growth Milan (EGM). La società si è quotata il 6 aprile 2021 sull'ex AIM Italia con un prezzo di collocamento di 7,74 euro per azione, mentre oggi scambia sopra quota 13 euro per azione. Ilè stato fissato a, mentre ilsul titolo è "".Gli analisti pensano che ReeVo sia "" (cloud e cybersecurity) con forti tendenze di crescita secolari (digitalizzazione delle PMI, crescente domanda di servizi di cybersecurity) rafforzate dal sostegno pubblico (fondi PNRR) e concorrenza frammentata."Utilizza ungrazie ae ad un elevato grado di leva operativa - afferma Intermonte - Le prospettive di mercato sottostanti, l'opportunità di aumentare la penetrazione in alcuni verticali e le opportunità di M&A (su una posizione di cassa positiva) suggeriscono che ReeVo sarà in grado di mantenere unanel prossimo futuro".Intermonte si aspetta che la società chiuda l'anno fiscale 2022 conper 14 milioni di euro, undi 4 milioni di euro e undi 2 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 18 milioni di euro, 5 milioni di euro e 2 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2024 a vendite per 21 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 6 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 3 milioni di euro.