Caltagirone

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione dellaha confermato nella carica di Presidente Francesco Gaetano Caltagirone e nella carica di Vice Presidente Azzurra Caltagirone per l’esercizio in corso e sino alla prima riunione del CdA successiva all’Assemblea dei Soci che approverà il bilancio relativo all’esercizio 2022. Lo si legge in una nota di Caltagirone.