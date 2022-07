Heathrow impone numero massimo passeggeri per resto dell'estate

(Teleborsa) - L'ha dichiarato di aver introdotto, in un momento in cui il settore è sotto grande pressione a causa del rimbalzo della domanda e della carenza di personale qualificato. Ciò nonostante l'importante aeroporto inglese abbia iniziato a reclutare a novembre dello scorso anno in previsione del recupero della capacità quest'estate, ed entro la fine di luglio avrà tante persone che lavorano nella security quante ne aveva prima della pandemia."Nelle ultime settimane, poiché il numero di passeggeri in partenza ha regolarmente superato i 100.000 al giorno, abbiamo iniziato a vedere periodi in cui: lunghi tempi di coda, ritardi per i passeggeri che necessitano di assistenza, bagagli che non viaggiano con passeggeri o in arrivo in ritardo, scarsa puntualità e cancellazioni dell'ultimo minuto", ha spiegato il"Ciò è dovuto a una combinazione di una(a causa di ritardi in altri aeroporti e nello spazio aereo europeo) e unche inizia a superare la capacità combinata delle compagnie aeree, degli assistenti di terra delle compagnie aeree e dell'aeroporto", ha affermato."La nostra valutazione è che il numero massimo di passeggeri giornalieri in partenza che le compagnie aeree, gli assistenti di terra delle compagnie aeree e l'aeroporto possono servire collettivamente durante l'estate non è superiore a 100.000 - ha aggiunto il manager - Le ultime previsioni indicano che, nonostante il limite, i posti giornalieri in partenza durante l'estate saranno in media 104.000, con un. In media solo circa 1.500 di questi 4.000 posti giornalieri sono stati attualmente venduti ai passeggeri, quindi chiediamo alle nostre compagnie aeree partner diper limitare l'impatto sui passeggeri".