Msc e Lufthansa sempre più favorite per ITA Airways

(Teleborsa) - Si prospettano tempi più rapidi del previsto per la scelta della proposta per l'acquisizione della quota di maggioranza diLeavanzata dal, che, fin dalle ore successive alla scadenza del bando, sembrava più interessante in termini economici (circa 200 milioni di euro in più rispetto a quanto avrebbe prospettato il fondo americano Certares).A fare la differenza sarebbe sia la, sia il piano industriale che accompagna la proposta e starebbe destando maggiore interesse. Quanto al consiglio di amministrazione, nell'ipotesi che la scelta cada su Msc e Lufthansa, sarebbe composto da cinque membri, espressione degli equilibri di partecipazione.