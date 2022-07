Peloton cessa produzione in proprio per tagliare costi

Peloton

(Teleborsa) -, società statunitense che vende cyclette e tapis roulant da migliaia di dollari e corsi a distanza di fitness, ha annunciato che stae ampliando il suo attuale rapporto con il principale produttore taiwanese Rexon Industrial. Si tratta della misura più drastica fin qui per tagliare i costi e rilanciare l'azienda, dopo i tagli di personale e i cambi al vertice degli ultimi mesi diventerà ilper le linee di prodotti Bike e Tread. Insieme a questa partnership ampliata, Peloton sospenderà le operazioni presso la sua struttura di Tonic Fitness Technology per il resto del 2022. La società aveva acquisito Tonic nell'ottobre 2019."Oggi facciamo un altro passo significativo nella s: una priorità chiave per noi", ha commentato il CEO Barry McCarthy. "Riteniamo che questo, insieme ad altre iniziative, ci consentirà di continuare a ridurre l'onere di cassa per l'azienda e aumentare la nostra flessibilità", ha aggiunto.