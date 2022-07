Wartsila taglia fino a 450 posti di lavoro in stabilimento Trieste

Wartsila

(Teleborsa) - Il gruppo di ingegneria finlandeseprevede die di centralizzare la produzione di motori a 4 tempi a Vaasa, in Finlandia. Prevede che la fine della produzione a Trieste avrà un, si legge in una nota. Il risparmio sui costi annuali totali stimato è di circa 35 milioni di euro entro il 2025 e i costi di trasformazione associati dovrebbero essere di circa 130 milioni di euro, di cui l'impatto sul flusso di cassa è di circa 75 milioni di euro. "Leinizieranno in linea con la legislazione italiana", viene sottolineato."Fae la nostra impronta per garantire che la nostra efficienza operativa rimanga competitiva - ha commentato il- Nel corso degli anni abbiamo costantemente consolidato la nostra presenza manifatturiera in Europa. Con la nostra nuova impronta manifatturiera europea, stiamo compiendo il passo successivo per rafforzare la nostra competitività e creare una struttura abilitata per la crescita futura".- ha affermato Roger Holm, presidente del business Marine Power di Wartsila - Una parte importante dei nostri dipendenti a Trieste è oggi impegnata in queste attività. Nello sviluppo delle future soluzioni sostenibili per le industrie marine ed energetiche, stiamo studiando possibilità di investimenti futuri a Trieste legati allo sviluppo della tecnologia per combustibili sostenibili".