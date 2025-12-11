Avio USA sceglie la Virginia per un nuovo stabilimento di produzione di motori a propellente solido

Avio

(Teleborsa) -ha fatto sapere che la propria controllata Avio USA ha selezionato laquale sede per unall’avanguardia per ladestinati ai settori della difesa, della propulsione tattica, dei sistemi missilistici e dello spazio.L’investimento per lo stabilimento, da circaammonterà fino a circae sarà finanziato anche dall’di 400 milioni di euro recentemente concluso da Avio. L’approvazione finale e l’annuncio sulla selezione del sito sono previsti per l’inizio del prossimo anno."Desidero ringraziare Avio USA per aver scelto la Virginia – ha dichiarato il Governatore,–. L’annuncio di oggi segna un altro importante traguardo per il nostro settore aerospaziale e della difesa. La decisione di Avio USA di costruire qui un nuovo stabilimento per la produzione di motori a razzo rappresenta un investimento strategico per l’infrastruttura della sicurezza nazionale degli Stati Uniti e sottolinea al contempo la fiducia dell’azienda nella Virginia"."Nel mentre inauguriamo un nuovo capitolo per il Commonwealth, l’impegno di Avio in Virginia evidenzia il futuro che stiamo costruendo — innovativo, competitivo e fondato su solide partnership – ha affermato la Governatrice eletta–. Questo tipo di iniziativa valorizza i punti di forza della Virginia ed io sono impegnata a proseguire nella fase di creazione di un’occupazione di qualità e di promozione di una crescita sostenibile per il Commonwealth"."Questo stabilimento contribuirà ad accrescere la capacità produttiva necessaria di motori a propulsione solida, oggi e negli anni a venire, rispondendo a requisiti fondamentali per la Sicurezza Nazionale. Siamo molto entusiasti delle opportunità offerte dal Commonwealth della Virginia e non vediamo l’ora di collaborare in sinergia con le autorità statali e locali per dare vita a questo importante progetto", ha dichiarato il Vice Ammiraglio (in congedo), CEO di Avio USA."Avio è orgogliosa di avviare negli Stati Uniti un nuovo impianto dedicato alla produzione di motori a propulsione solida, contribuendo – grazie ai nostri decenni di esperienza nell’ingegneria e nella produzione- a rafforzare la base industriale americana. Siamo profondamente grati per la calorosa accoglienza riservata al progetto dalle autorità del Commonwealth e locali e contiamo sul loro continuo sostegno per garantirne una piena ed efficace realizzazione", ha affermato, Amministratore Delegato di Avio S.p.A."Questo progetto non solo rafforzerà la leadership americana nelle tecnologie spaziali e della difesa, ma porterà anche posti di lavoro di alta qualità e una crescita economica di lungo termine nella nostra regione – ha dichiarato il Segretario al Commercio e agli Scambi, Juan–. Siamo orgogliosi di sostenere questa espansione e guardiamo con attesa alle opportunità che essa creerà per famiglie e imprese nel nostro Stato"."Il successo della Virginia nella produzione all’avanguardia trova le sue radici nel talento della nostra forza lavoro e nei solidi partenariati tra dirigenze statali, locali e del settore privato – ha dichiarato il Delegato, Presidente della Commissione per l’Approvazione dei Progetti di Investimento ad elevato impatto occupazionale –. L’investimento di Avio nel nostro paese testimonia ciò che possiamo raggiungere lavorando insieme per sostenere l’innovazione, ampliare le opportunità e costruire un futuro più competitivo per il Commonwealth"."L’investimento di Avio in un nuovo stabilimento per la produzione di motori a razzo porterà posti di lavoro altamente qualificati, tecnologie avanzate e opportunità di lungo periodo al Commonwealth – ha dichiarato la Senatrice, Vicepresidente della Commissione per l’Approvazione dei Progetti ad elevato impatto occupazionale –. Sono orgogliosa della collaborazione che ha reso possibile questo risultato e lieta di dare il benvenuto ad Avio nel Commonwealth della Virginia".