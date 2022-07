Banche, ABI: aumentano prestiti a imprese e famiglie

(Teleborsa) -i prestiti a imprese e famiglie - secondo stime basate sui dati pubblicati dalla Banca d'Italia - sono aumentati del% rispetto a un anno fa. A maggio 2022, per i prestiti alle imprese si registra un aumento dell’2,3% su base annua. L’aumento è del 4,0% per i prestiti alle famiglie. È quanto emerge dal– A giugno 2022 i tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento permangono su livelli particolarmente bassi e registrano le seguenti dinamiche; il tasso medio sul totale dei prestiti è pari al 2,18% (2,16% nel meseprecedente e 6,18% prima della crisi, a fine 2007); il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese èl’1,49% (1,20% il mese precedente; 5,48% a fine 2007); il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è il2,05% (1,92% il mese precedente, 5,72% a fine 2007).- Le sofferenze nette (cioè al netto delle svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle banche con proprie risorse) a maggio 2022 sono 16,3 miliardi di euro, in calo di circa 0,4 miliardi di euro rispetto al mese precedente e inferioridi circa 1,7 miliardi rispetto a maggio 2021 e di 72,5 rispetto al livello massimo delle sofferenze nette, raggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi; ) Il rapporto sofferenze nette su impieghi totali è pari allo 0,93% a maggio 2022, (era 1,04% a maggio 2021, 1,50% a maggio 2020 e 4,89% a novembre 2015).- In Italia, a giugno 2022, la dinamica della raccolta diretta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) risulta in crescita del +2,4% su base annua. I depositi (in conto corrente, certificati di deposito, pronti contro termine) sono aumentati, nello stesso mese, di circa 59 miliardi di euro rispetto a un anno prima (variazione pari a +3,3% su base annuale), mentre la raccolta a medio e lungo termine, cioè tramite obbligazioni, è scesa, negli ultimi 12 mesi, di circa 11 miliardi di euro in valore assoluto (pari a -5,2%)A giugno 2022, il tasso di interesse medio sul totale della raccolta bancaria da clientela (somma di depositi, obbligazioni e pronti contro termine in euro a famiglie e società non finanziarie) è in Italia lo 0,44%, (stesso valore nel mese precedente) ad effetto: del tasso praticato sui depositi (conti correnti, depositi a risparmio e certificati di deposito), 0,31% (stesso valore nel mese precedente); del tasso sui PCT, che si colloca all’1,02% (0,94% il mese precedente); del rendimento delle obbligazioni in essere, 1,74% (1,72% nel mese precedente)Il margine (spread) fra il tasso medio sui prestiti e quello medio sulla raccolta a famiglie e società non finanziarie rimane in Italia su livelli particolarmente infimi, a giugno 2022 risulta di 174 punti base (172 nel mese precedente), in marcato calo dagli oltre 300 punti base di prima della crisi finanziaria (335 punti base a fine 2007).