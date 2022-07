Vigilanza Rai, Barachini: "Lavorare tutti insieme per certificare fonti e contrastare fake news"

(Teleborsa) - "Dobbiamo lavorare tutti insieme, istituzioni e testate giornalistiche, con il fine di certificare le fonti ed offrire al cittadino delle informazioni serie e corrette per evitare il diffondersi di 'fake news'. Il servizio pubblico dovrebbe essere l'attore principe considerato che svolge un ruolo fondamentale. In tal senso, gli opinionisti e gli esperti coinvolti nei salotti televisivi devono essere preparati e garantire informazioni di qualità per non generare confusione comunicativa". È quanto ha dichiaratoa margine della"È innanzitutto un atto di autocoscienza. Significa che gli italiani iniziano a capire che le notizie e le fonti non sono tutte uguali e bisogna prestare grande attenzione soprattutto in presenza di emergenze come la pandemia o il conflitto internazionale. Dobbiamo lavorare tutti insieme: governo, mondo dell'informazione, commissioni parlamentari come quella di Vigilanza, affinché si certifichino le fonti e si dia al cittadino l'informazione più rigorosa e più seria possibile. La Commissione è impegnata anche nel tentativo di cercare di indirizzare il servizio pubblico nella selezione di persone – medici, esperti, opinionisti – che siano effettivamente competenti nelle materie che trattano".