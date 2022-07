Antitrust: concorrenza irrinunciabile, ancor più con inflazione

(Teleborsa) -, atteso che essa costituisce il collante sociale della condizione irrinunciabile per assicurare che il mercato crei ricchezza e, al contempo, generi benessere per iLo ha sottolineato il presidente dell'Antitrust,, nella sua Relazione al Parlamento.per cui è indispensabile contrastare eventuali condotte collusive o sfruttamenti abusivi del potere di mercato che potrebbero amplificare ulteriormenteha aggiunto.. "L'Autorità ha più volte ribadito - ha proseguito - che i vantaggi della liberalizzazione per i consumatori finali, anche in termini di prezzi più bassi e conseguenti risparmi, potranno pienamente dispiegarsi solo in un contesto di effettiva concorrenza tra gli operatori. Al contempo, solo se i consumatori si fanno parte consapevole e attiva nello scegliere le offerte più convenienti nel mercato si possono innescare reali dinamiche concorrenziali". Nel corso del 2021 l'autorità ha concluso 13 procedimenti istruttori, svolto 14 moral suasion ed avviato altri 7 procedimenti aventi ad oggetto le modalità di presentazione non complete e trasparenti delle condizioni economiche delle offerte sul mercato libero,. Per la promozione di uno sviluppo economico e sociale lungo queste direttrici, non basta tuttavia l'azione dell'Autorità Antitrust", ha rilevato Rustichelli nella sua Relazione specificando che "occorre una politica pubblica volenterosa di riconoscersi in una visione del mercato monocratica e aperta, consapevole che laDal primo gennaio 2021 al 30 giugno 2022 l'Autorità ha irrogato sanzioni in materia di tutela della concorrenza per oltreSono le cifre contenute nella relazione illustrata da Rustichelli. Nel periodo gennaio 2021-giugno 2022, in materia di concentrazioni l'Autorità ha esaminato 123 operazioni, avviando l'istruttoria in 8 casi potenzialmente problematici. L'Autorità ha poi concluso 13 istruttorie in materia di intese e 11 in materia di abusi, definendo 11 procedimenti con accertamento dell'illecito e 10 con accoglimento degli impegni. "I dati dimostrano che, quando ne ricorrono i presupposti, l'Autorità adotta misure di tipo negoziale che consentono un utilizzo piu' efficiente delle risorse, favoriscono la deflazione del contenzioso e soprattutto promuovono un modello di comportamento virtuoso da parte delle imprese,Rustichelli ha anche evidenziato chema anche per dare i giusti segnali ai mercati e agli investitori internazionali", sottolineando come si colga "il rilievo del lavoro che, in questi mesi, Governo e Parlamento stanno facendo sulla legge annuale per la concorrenza,