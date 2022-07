Alstom, vendite in aumento grazie al traino dell'Europa

Alstom

(Teleborsa) -, gruppo industriale francese che opera nel settore della costruzione di treni e infrastrutture ferroviarie, ha registratoper 5,6 miliardi di euro neldell'anno fiscale 2022/23 (dal 1 aprile al 30 giugno 2022). Lesono aumentate dell'8% raggiungendo i 4 miliardi di euro, in linea con la traiettoria prefissata. Il, al 30 giugno 2022, si è attestato a 83,4 miliardi di euro, fornendo una forte visibilità sulle vendite future. A livello regionale, l'Europa ha rappresentato la maggior parte degli ordini, ovvero il 70% del totale del gruppo."Alstom ha registrato una- ha affermato il- In particolare, si è assicurato un contratto storico per la fornitura di 130 treni Coradia Stream con 30 anni di manutenzione per lo stato del Baden-Württemberg, a dimostrazione della nostra leadership in Germania. Le nostre vendite si sono sviluppate come previsto, grazie alla stabilizzazione dei nostri progetti di materiale rotabile e alle ottime prestazioni nei servizi e nei sistemi".Il gruppo francese prevede chedell'esercizio 2022/23 e la carenza di componenti elettronici potrebbe creare tensioni sulle consegne. Alstom ha quindi messo in atto forti azioni di mitigazione del rischio e riduzione dei costi per affrontare queste incertezze, viene sottolineato in una nota.