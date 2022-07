Casavo raccoglie 400 milioni di euro in round guidato da Exor

Exor

(Teleborsa) -, piattaforma PropTech italiana che intende ridisegnare l'esperienza di chi vende e compra casa, ha annunciato una. Si tratta di un round di finanziamento Serie D da 100 milioni di euro e di ulteriori linee di credito di 300 milioni di euro, che aumentano a oltre 500 milioni di euro i capitali per scalare l'attività di acquisizione immobiliare per i prossimi anni.Il round di finanziamento è stato. Tra ici sono, tra gli altri, Neva SGR (), Endeavor Catalyst, Hambro Perks, Fuse Ventures Partners, oltre a angel investor come Sébastien de Lafond (fondatore di MeilleursAgents). Tutti itra cui Greenoaks, Project A Ventures, 360 Capital, P101 SGR, Picus Capital e Bonsai Partners hanno partecipato al round."Questo round ci consentirà di consolidare la nostra leadership in Europa attraverso ulteriore crescita in Italia, Spagna e Portogallo, e ci permetterà di, con la Francia come priorità - afferma Giorgio Tinacci, fondatore e CEO di Casavo - Continueremo a investire nella nostra missione di semplificare il modo in cui le persone vendono e comprano casa proseguendo il".L'ulterioredi 300 milioni di euro include un'estensione di 190 milioni di euro della principale linea di credito di Casavo. L'operazione ha visto la partecipazione di nuovi finanziatori, tra i quali(IMI Corporate & Investment Banking Division), che si uniscono alla compagine attuale composta da Goldman Sachs e D.E. Shaw & Co. Il finanziamento prevede una significativa