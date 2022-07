Crisi di governo, Draghi al Senato: serve un nuovo patto di fiducia

(Teleborsa) - Il presidente del Consiglioha tenuto l'atteso discorso al Senato dopo lainnescata la scorsa settimana. Draghi ha chiesto alle forze "un" alle forze politiche, sottolineando iottenuti nei mesi dal governo ma anche le difficoltà negli ultimi mesi. "L'unica strada - ha detto - se vogliamo ancora restare assieme, è ricostruire daccapo questo patto, con coraggio, altruismo, credibilità"."Mercoledì - ha sottolineato in apertura del suo discorso - scorso ho rassegnato le. Questa decisione è seguita al venir meno della maggioranza di unità nazionale che ha appoggiato il governo dalla sua nascita. Ille ha respinte e chiesto di informare il Parlamento. Decisione che ho condiviso. Oggi mi permette di spiegare a voi e agliquesta decisione tanto sofferta quanto dovuta".Il presidente del Consiglio ha riconosciuto lodel Parlamento per il raggiungimento deiconseguiti dall'esecutivo raggiunti. La vostra è stata la migliore risposta all'appello del presidente della Repubblica", ha evidenziato richiamando però ia ritrovare quello spirito per portare avanti l'esperienza di governo. Draghi ha ricordato la necessità di completare gli obiettivi delper poter accedere ai fondi europei, citando in particolare la riforma fiscale, del mercato del lavoro e quella della concorrenza oltre agliimminenti in tema di energia e inflazione.Il presidente del Consiglio si è recato allaper consegnare il testo dellerese a Palazzo Madama. Alle ore 11.00 riprenderà la seduta del Senato, con una discussione generale prevista fino alle 17, quando Draghi replicherà. Alle 17.30 inizieranno le dichiarazioni di voto ed alle 19 partirà la "chiama" dei senatori.