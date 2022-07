Borgosesia, Integrae SIM avvia copertura con Buy e TP a 1,35 euro

Borgosesia

(Teleborsa) - Integrae SIM hasul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, volti a rivitalizzare prevalentemente progetti immobiliari. Ilè stato fissato a(con un upside potenziale superiore al 108%), mentre ilsul titolo è "".Gli analistila comprovata capacità di navigare nel complesso quadro normativo sottostante alla propria attività, l'esperienza del top management, il team ingegneristico a presidio del comparto immobiliare, la leggera struttura dei costi fissi e le sinergie operative tra le divisioni. Allo stesso tempo,sulla capacità di raccolta fondi limitata, sulle lunghe tempistiche di svolgimento dell'intero processo e sui potenziali rischi sistemici elevati.Per i prossimi anni, Integrae SIM si aspetta un incremento del, che dovrebbe passare da 25,76 milioni di euro del 2021 a 49,15 milioni di euro del 2027 (CAGR del 11,4%). Le previsioni per gli anni di piano sono formulate sulla base delle aspettative sulle opportunità di investimento sfruttate dal gruppo, in termini di acquisizione di crediti finanziari deteriorati con il fine di rilevare l'immobile sottostante o acquisizione diretta di immobili da valorizzare.Inoltre, stimano un incremento dell', che dovrebbe passare da 11,96 milioni di euro del 2021 a 18,20 milioni di euro del 2027, per un EBITDA margin che passa dal 46,3% al 36,8% previsto per il 2027.Integrae SIM crede che la società possa migliorare la propria, principalmente in base all'andamento dei piani di rimborso del debito finanziario e ai flussi di cassa generati dall'aumento dei progetti gestiti e della marginalità. In particolare, stimano che la NFP possa raggiungere un valore nel FY27E pari a 14,09 milioni di euro.