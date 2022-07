Fine del governo Draghi, a rischio PNRR e riforma fiscale

(Teleborsa) - Ilottiene la fiducia in, ma con soli 95 voti favorevoli dopo l'uscita dall'aula dele deldi governo. Si tratta del risultato più basso che il governo ha ottenuto in questa legislatura. Il presidente del Consiglio ha annunciato quindi alla Camera, all'inizio della discussione generale, la propria intenzione di andare a dimettersi al Quirinale."Alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato chiedo di sospendere la seduta per recarmi dal presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni", ha dichiaratointervenendo allaNon sono bastati quindi i 5 giorni diche il presidente della Repubblicaaveva imposto al presidente del Consiglio prima di rendere definitive le, annunciate perché era venuto meno quel "patto di fiducia" che Draghi ha riproposto al Parlamento. I toni e i modi hanno fatto infuriare prima la Lega poi tutto il centrodestra riunito a Villa Grande da Berlusconi. Un discorso che non è piaciuto nemmeno 5 Stelle per "l'atteggiamento sprezzante", come lo ha definito Giuseppe Conte."Abbiamo fatto il possibile" per evitare l'epilogo peggiore di una giornata "drammatica", hanno commentato gli esponenti delche più di tutti si è speso per scongiurare il voto anticipato. Una "pagina nera per l'Italia", la politica "ha fallito", ha aggiunto Di Maio. La previsione disono elezioni anticipate a cui si andrà "rapidamente". Ma a decidere i tempi sarà il Quirinale dove Draghi dovrebbe appunto salire, dopo il passaggio, probabilmente rapido, a Montecitorio per annunciare che si dimetterà.Dalalla, dagli interventi per la riduzione del cuneo fiscale al salario minimo. Dopo la giornata di ieri sono molti i progetti in bilico. Il cantiere del governo infatti si ferma. Potrebbero essere salvate le misure che l'urgenza del momento potrebbe richiedere, come il varo del decreto di fine luglio-inizio agosto che anche un governo che non è nella pienezza dei propri poteri potrebbe adottare per alleggerire il peso delsulle famiglie e sulle imprese. La fine anticipata della legislatura, invece, manderebbe in soffitta tutti i provvedimenti ora in Parlamento: dal ddlalla