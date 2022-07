Vicenzaoro September 2022, le anticipazioni dello show di IEG

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Le novità di prodotto, la première del nuovo Trendbook 2024+, l'impegno dell'industry per la sostenibilità e la formazione, lo stato dell'arte del mercato. L'oro e il gioiello tornano al loro show europeo dal 9 al 13 settembre anel quartiere fieristico di Vicenza assieme alla terza edizione di VO Vintage (9-11 settembre). "Il salone internazionale disi presenta con una quota di espositori prossima ai livelli pre-Covid, con il ritorno in fiera anche di India e Far East, Hong Kong, Cina e Tailandia, in crescita rispetto a marzo, seppur limitata dalle restrizioni ancora presenti. Potranno così – sottolinea IEG in una nota – riprendere il business matching anche su questi mercati i buyer in arrivo da tutto il mondo, coinvolti nel programma di incoming attivato con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Agenzia ICE".Attesa a VOS la presentazione del nuovo Trendbook 2024+ sulle tendenze di consumo e le anticipazioni di Trendvision, l'osservatorio indipendente di IEG diretto da Paola De Luca che esplora l'evoluzione dei consumatori del mondo del lusso. Il forecast guarda ai fenomeni emergenti in un arco di tempo che copre i 18 mesi seguenti alla pubblicazione. È costruito sulle parole chiave che caratterizzano i mutamenti sociali e di consumo, che entrano perciò anche nel linguaggio e negli obiettivi del settore orafo-gioielliero, e del lusso più in generale. Sostenibilità, economia circolare, fluidità d'età e di genere guidavano le previsioni di Trendvision per il 2023 con l'obiettivo di indirizzare il mercato del gioiello ad una crescita virtuosa, responsabile e sempre attenta ai comportamenti della clientela.VOS è l'occasione per l'industry di analizzare i dati di produzione e di mercato. Club degli Orafi e Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo presentano "Il settore orafo italiano. Uno scenario complesso e incerto", incontro sull'andamento delle filiere orafo-gioielliere nazionali, la domanda internazionale di preziosi, gli effetti delle crisi internazionali e delle politiche monetarie USA sull'accessibilità e il costo delle materie prime. Nel primo trimestre del 2022, rispetto alla progressione favorevole dell'export italiano nel 2021 sui mercati statunitense, cinese, svizzero ed emiratino, il settore orafo italiano rafforza la crescita sui mercati internazionali con variazioni superiori al 30% sia in valore sia in quantità, tanto da superare del 9% i dati del 2019. D'altra parte deve confrontarsi con una battuta d'arresto della domanda globale di preziosi registrata nei primi tre mesi di quest'anno, che cala al -6,9% (fonte: Centro Studi Intesa Sanpaolo).CIBJO, Confederazione mondiale della gioielleria, conferma la presenza a VOS con due giornate di seminari tradizionalmente dedicati alle tematiche della CSR secondo il modello degli SDGs (Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite. In programma, in particolare, un focus sulla necessità di nuovi modelli di marketing più attenti all'uguaglianza di genere, attraverso un'analisi sul messaggio e sulla dinamica di acquisto dei diamanti, che hanno sempre parlato un linguaggio esclusivamente maschile, in quanto acquistati e regalati dall'uomo. Un paradigma da ripensare, oggi, alla luce della libertà di scelta del pubblico femminile. In collaborazione con il laboratorio di Anversa HRD, Vicenza ospiterà, inoltre, un concorso di Jewellery Design con il quale IEG conferma l'attenzione ai talenti e alla formazione dei giovani designer orafi con seminari dedicati.Vicenzaoro September vede la partecipazione di tutte le voci del settore, istituzioni e associazioni di categoria, da Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi, Confcommercio Federpreziosi, CNA Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera ad Assogemme, Assocoral e AFEMO - Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria, CIBJO che contribuiscono all'agenda della manifestazione e al programma di talk in via di definizione per le cinque giornate del salone internazionale del gioiello e dell'oreficeria di Italian Exhibition Group.