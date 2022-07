Monnalisa approva Piano di Sostenibilità 2022-2024

Monnalisa

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, leader nel settore dell'abbigliamento per bambini di alta gamma, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha approvato il"Il piano approvato oggi, elaborato in una prospettiva integrata degli interessi di tutti gli stakeholder, rappresenta un ulteriore passo fondamentale nel cammino verso la sostenibilità della nostra attività imprenditoriale", afferma, Amministratore Delegato di Monnalisa, aggiungendo "gli obiettivi che ci siamo assegnati sono molti e sono consapevole che richiederanno un grande sforzo di implementazione di tante azioni, ma esprimono il nostro senso di responsabilità d’impresa.”Glidel Piano riguardano, in particolare, il migliorare il(SDG 3), la promozione delle(SDG 5), lo sviluppo di talenti e certezza del lavoro, nonché la(SDG 8), il, la diffusione di una cultura di sostenibilità nell’impiego dei materiali e la sensibilizzazione ad un consumo responsabile (SDG 12), ladel Gruppo Monnalisa (SDG 13), e, la diffusione di una cultura della sostenibilità presso tutti gli stakeholder, la collaborazione con altre realtà e il rafforzamento della governance societaria (SDG 17).In riferimento agli obiettivi individuati, il management ha definito specifiche azioni, tra le quali: la progressivadopo la sospensione dovuta al periodo pandemico, lonon necessaria nel packaging di prodotto e l’utilizzo di, la mappatura delle materie prime utilizzate, l’avvio difinalizzati alla riduzione degli impatti ambientali dei prodotti, l’estensione dei principi di “compliance 231” alle altre Società del Gruppo e il continuo miglioramento della Governance della sostenibilità.