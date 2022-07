Intesa SP: dal Museo del Risparmio nuova favola per bambini "Arco & Iris a zonzo per l’Europa"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Il, i bambini rappresentati su uno dei salvadanai della collezione del Museo già protagonisti di una incredibile avventura in Sud America, dove hanno sperimentato i principi alla base di una gestione virtuosa del denaro per muoversi tra Brasile, Cile e Perù.Per soddisfare il loro desiderio di viaggiare Arco & Iris questa volta hanno scelto l'Europa, in particolare il Montenegro e la Germania, fornendo consigli utili ai piccoli lettori e un importante stimolo ad una gestione consapevole del denaro anche da adulti. Tanti gli spunti di riflessione proposti nella nuova avvincente storia, un racconto illustrato da leggere durante le vacanze estive:Anche in questa nuova avventura i lettori incontreranno numerosi salvadanai della collezione del Museo del Risparmio, costituita da circa 1.700 pezzi provenienti da più di cento paesi del mondo, che hanno fornito l'ispirazione per l'ambientazione della storia.I genitori potranno leggere la favola insieme ai bambini passando insieme un momento sereno ed educativo: un altro modo di fare edutainment da parte del Museo del Risparmio, museo di Intesa Sanpaolo unico nel suo genere e luogo innovativo ideato per diffondere l'educazione finanziaria.è la, quest'ultima tradotta in 17 lingue straniere (francese, inglese, spagnolo, bulgaro, portoghese, serbo, moldavo, bosniaco, croato, ucraino, rumeno, arabo, sloveno, albanese, slovacco, greco, polacco), grazie anche alla collaborazione del network di banche estere delladiEntrambe sono disponibili gratuitamente sul sito del Museo del Risparmio e rappresentano un utile strumento per cominciare a educare i bambini all'indipendenza economica, insegnando loro che un rapporto armonioso con il denaro è la strada giusta per realizzare i loro sogni.