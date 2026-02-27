Valori Asset Management apre nuova sede a Modena con ingresso di Giovanni Gobbi

Intesa

(Teleborsa) -si aggiunge al team di, società indipendente di Wealth Management, nata in Lussemburgo nel 2014 e presente in Italia dal 2017, che offre alla propria clientela privata ed istituzionale un servizio di consulenza indipendente secondo le logiche tipiche di un Family Office.Gobbi vanta una, avendo ricoperto ruoli di crescente responsabilità manageriale in primari gruppi bancari italiani. In particolare, con riferimento alle esperienze maturate nel Private Banking, è stato Responsabile Area Emilia-Romagna e Toscana per Banca Aletti, Executive Manager sempre dell'Area Emilia-Romagna e Toscana per UBI Banca e ha infine ricoperto il medesimo ruolo all'interno di Intesa Sanpaolo Private Banking a seguito dell'operazione straordinaria UBI-Saràche Valori Asset Management ha deciso di aprire in Emilia Romagna, a, con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente nell'Area il proprio Servizio di Consulenza Indipendente secondo le logiche tipiche di un Multi Family Office."Il fatto che una persona ed un professionista stimato come Giovanni abbia deciso di unirsi alla nostra realtà è per noi motivo di grande soddisfazione - affermadi Valori Asset Management - Siamo sicuri che l'esperienza e le competenze trasversali che ha maturato potranno portare grande valore aggiunto alla nostra società, contribuendo inoltre a rafforzare la nostra presenza in un'area, Emilia Romagna & Toscana, indubbiamente molto interessante".